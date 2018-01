Cresce número de produtos maquiados Não pára de crescer o número de produtos vendidos nos supermercados que tiveram e embalagens reduzidas sem que houvesse corte proporcional no preço. O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) do Rio incluiu dois novos produtos na lista de mercadorias com embalagens de menor conteúdo, mas preços iguais ou maiores do que antes da chamada "maquiagem": rações para animais e leite em pó. A lista do Ipem-Rio já reúne 19 itens e por conta do número crescente de produtos maquiados, o instituto desistiu de divulgar a lista final. O órgão informou que, nos últimos seis meses, as embalagens de rações foram gradualmente reduzidas de 20 quilos até chegar aos atuais 13 quilos e os preços aumentaram. A irregularidade já foi detectada pela equipe de fiscais do instituto, que ainda está em meio ao processo de recolhimento do material nos pontos de venda. Por determinação legal, o Ipem tem de recolher 32 marcas de cada produto para fazer análises. Nesta semana, foram incluídos na lista de produtos que tiveram pesos reduzidos sem a correspondente redução de preços: maionese, torradas, desodorante e ovos. Por dia, três a quatro novos itens têm ingressado no rol de irregularidades ligadas à "maquiagem". O número de reclamações de consumidores aumentou 20 vezes e chega ao redor de 200, diariamente. O crescimento de produtos maquiados é confirmado por outro levantamento. Pesquisa realizada na quinta-feira pelo Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais revelou que 14 produtos tiveram quantidades diminuídas. O corte na embalagem, segundo o levantamento, chega a 33%, caso do refil de aparelho de barbear, que era de três e passou a conter duas lâminas. De acordo com a coordenadora do movimento, Lúcia Pacífico, a entidade irá pesquisar produtos semanalmente para identificar as novas alterações. Em abril deste ano, apenas três itens tinham mudado as quantidades de embalagens: o sabão em pó, a fralda descartável e o sabonete. O levantamento será apresentado na reunião de amanhã, em Brasília, com a Secretaria de Acompanhamento Econômico, o Ministério da Justiça, Procons, Inmetro e indústrias. O Ipem enviou à presidência da Assembléia Legislativa do Rio projeto de lei para que os estabelecimentos do varejo informem os consumidores sobre eventuais alterações nas embalagens de produtos.