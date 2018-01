Cresce número de telefones fixos e celulares Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o número de telefones no Brasil alcançou, em fevereiro, 39,345 milhões de fixos e 32,061 milhões de celulares. O número dos telefones fixos refere-se aos aparelhos instalados. Desse total, estão em serviço 32,061 milhões. Já do total de telefones celulares, 60% estão no sistema pré-pago e 40% no pós-pago. Os números foram divulgados, há pouco, em entrevista coletiva pelo conselheiro da Anatel, Luiz Tito Cerasolli. A Anatel trabalha com a possibilidade de que o Brasil tenha de quatro a cinco grandes empresas no setor de telecomunicações em 2003. Segundo o presidente da Anatel, Renato Guerreiro, esse desenho já deve ser estruturado em 2002 e consolidado a partir de 2003, quando o governo abre a possibilidade de alteração do controle acionário das companhias.