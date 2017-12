Cresce o consumo do gás natural A frota brasileira de veículos movidos a gás natural deve atingir 1 milhão de unidades em 2005. A aposta é de distribuidoras de gás e empresas especializadas na conversão de motores, animadas com o aumento do consumo do produto nos últimos meses, principalmente em razão da alta dos preços de combustíveis como gasolina, diesel e álcool. O número de carros que utilizam o Gás Natural Veicular (GNV) em São Paulo cresceu 70% este ano, de acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Somente nos últimos três meses, foram 1,8 mil registros. Hoje a frota soma cerca de 15 mil unidades em São Paulo e 70 mil veículos em todo o País. Com o aumento do consumo, o segmento de GNV já apresenta a maior taxa de crescimento nas vendas da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), que dobraram nos últimos 12 meses. A empresa, controlada pela British Gas e pela Shell, comercializou nos primeiros cinco meses do ano, 20,5 milhões de metros cúbicos de gás para veículos, volume 95% superior ao do mesmo período de 99 (10,5 milhões de metros cúbicos). Gás natural custa menos que a gasolina O superintendente de Serviços de Marketing da empresa, Peter Kilmister, afirma que o GNV tem vantagens econômicas e ambientais. Por ser uma mistura de hidrocarbonetos leves e gases inertes, o GNV não é tóxico como o gás liquefeito de petróleo (GLP) ou gás de botijão. Além disso, proporciona uma economia média de 60% para o consumidor e causa menos emissões monóxido de carbono. Na comparação entre preços também é mais vantajoso. O preço de um litro de gasolina varia de R$ 1,40 a R$ 1,48, enquanto que o gás custa R$ 0,60 por metro cúbico e rende até 20% a mais por quilômetro rodado. O pequeno número de postos que comercializam o produto, entretanto, continua sendo um dos principais obstáculos ao aumento do consumo do gás natural. Em São Paulo, existem 18 postos e duas empresas que abastecem ônibus, no Rio de Janeiro são 33 pontos e, no País, 70 postos.