Cresce o fluxo de veículos em estradas com pedágio O número de veículos que circularam pelas estradas com pedágio em janeiro cresceu 0,30%, na média, segundo apurou o Índice ABCR de Atividade, calculado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias em parceria com a Tendências Consultoria Integrada. Este resultado desconta os efeitos sazonais, e sai de uma queda de 0,60% no fluxo de veículos leves e um aumento de 0,40% na circulação dos pesados. De acordo com a economista da Tendências, Ana Carla Abrão Costa, os dados de janeiro consolidam uma propensão de crescimento verificada desde meados de 2006. "O dado de janeiro passado consolida essa tendência de aumento e corrobora a análise de recuperação da indústria, que já vinha dando sinais de aceleração e que é medida pelo volume de veículos pesados". A economista explica ainda que os dados de veículos leves devem ser analisados com base em um período maior. "A queda de veículos leves em janeiro não tem grande relevância diante da trajetória de crescimento deste índice nos meses anteriores, que reflete a recuperação da renda que caracterizou todo o ano de 2006 e que deverá sustentar um movimento positivo em 2007", diz. Na comparação com janeiro de 2006, foi registrado um avanço de 2,30%. O fluxo de veículos leves cresceu 1,50% e o de pesados, 4,50%. O detalhamento das informações dos últimos doze meses mostra que o fluxo total de veículos subiu 1,20%. Na mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves aumentou 1,50% e o de pesados, 0,50%.