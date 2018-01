Cresce o interesse dos investidores por pequenas hidrelétricas Grandes hidrelétricas sempre concentraram o interesse dos investidores. Mas, nos últimos anos as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), com capacidade para gerar até 30 megawatts (MW), têm conquistado espaço. Empresas de diferentes setores da economia, como de agropecuária, papel e celulose e construção, vêm engrossando a lista de concessões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para diversificar seus negócios. Alguns desses empreendedores investem para comercializar a energia gerada com as distribuidoras locais; outros para atenderem suas necessidades de consumo sem ficar refém das constantes altas na tarifa. Embora haja sobra de eletricidade no mercado atual, em decorrência da queda no consumo provocada pelo racionamento, esses investidores acreditam num futuro promissor para a escalada do uso da eletricidade. O Grupo André Maggi, que atua no setor agroindustrial e pecuário, por exemplo, criou em 1999 uma empresa de energia e construiu sua primeira PCH, a Santa Lúcia I, que produz 4 MW. Hoje, três anos depois, a companhia se prepara para inaugurar em março a segunda usina, Santa Lúcia II, com capacidade para 7 MW. As duas usinas estão localizadas na pequena Sapezal, no Estado do Mato Grosso - uma área rica em aproveitamentos hídricos. A energia gerada, embora pareça pouca, é vendida para a Rede Cemat, concessionária do Grupo Rede, e abastece Sapezal, de 8 mil habitantes. Por falta de linhas de transmissão, o município é atendido em sistema isolado, apenas com a energia de Santa Lúcia I e de uma termoelétrica movida a óleo diesel, que será desativada assim que Santa Lúcia II entrar em operação, afirma o diretor-superintendente da Maggi Energia, Roberto Anselmo Rubert. Segundo ele, a empresa poderá obter até o fim do mês a concessão de outras 11 PCHs. Três serão construídas com capital exclusivo da Maggi Energia e as demais em parceria com outras companhias. No total, serão investidos R$ 400 milhões em unidades que gerarão nos próximos anos 143 MW, afirma Rubert. "Queremos investir em PCH por que são projetos que se viabilizam com maior facilidade." Outro empreendedor é a Agropecuária Estrela de Fogo, que iniciará em abril a construção da primeira usina, a PCH Juara, no Mato Grosso. A pequena hidrelétrica produzirá 12 MW e também será vendida para a Rede Cemat, distribuidora da região, afirma o diretor-administrativo da empresa, José Marcio Veloso de Araújo. "Estamos entrando nesse setor, mas temos muita dificuldade para captar recursos no mercado nacional. O governo impõe muitas barreiras." Dificuldade Além da questão financeira, as empresas também enfrentam outra dificuldade na construção das PCHs: a obtenção das licenças ambientais para início da obra. Segundo o diretor de Desenvolvimento de Negócios do Centro Nacional de Desenvolvimento de PCH (CndPCH), Jorge Sampaio, para ter uma licença, os investidores de uma pequena usina têm o mesmo trabalho que na construção de uma hidrelétrica de grande porte. "Os órgão ambientais são muito exigentes, mas não têm agilidade." Em alguns casos, os técnicos levam até dois anos para liberar a licença. Segundo Sampaio, o potencial brasileiro para a construção de pequenas usinas poderá ser muito explorado por longos anos. Atualmente, segundo dados da Aneel, o País tem 209 unidades em funcionamento (895 MW); 38 em construção (482 MW); e 103 empreendimentos outorgados, que não iniciaram a obra (1.705 MW). Um dos maiores potenciais está em Minas Gerais, por causa da topografia da região, destaca Sampaio. Ele explica que, como a área é montanhosa, o custo do projeto tende a ser menor, pois quanto maior a queda d´água, mais barata será a obra. Cerca de 30% dos projetos estão localizados em território mineiro. Os maiores empreendedores da região são as empresas Eletroriver, Cataguases Leopoldina, Centrais Elétricas Mantiqueira e Alcan. Juntas essas companhias somam quase 30 projetos de PCHs, algumas em estágio adiantado de construção outras apenas processo ambiental. O interior de São Paulo também tem atraído a atenção de empresários. Levantamento feito pelo CndPCH mostra que há oito projetos autorizados pela Aneel para serem construídos em municípios como Guará, Botucatu, São Joaquim da Barra e Caraguatatuba. Essas unidades aumentarão em 109 MW a atual potência instalada do Estado, calculada em 124 MW - ou seja haverá aumento de 88% nessa fonte de energia. "São Paulo é rico em rios e quedas d´água com potencial de aproveitamento para a construção de PCH, mas é preciso investir em mapeamento desses potenciais", alerta Sampaio. Auto-suficiência Um pouco mais ao Sul, o Estado do Paraná também oferece boas oportunidades para os investidores. A indústria de papel e celulose Sengés, por exemplo, já descobriu essa fonte de negócios há algum tempo. A empresa aposta em PCH há 25 anos, com duas unidades, que fornecem 80% de toda energia que a empresa consome. Para garantir auto-suficiência, a companhia construirá a PCH Luiz José Squário, nos municípios de Sengés e Jaguariaíva. A energia gerada pela unidade permitirá a tão esperada expansão da empresa. "Vamos triplicar a produção e o consumo de eletricidade aumentará quase três vezes comparado ao que é hoje", afirma o diretor-industrial da companhia, Ivo Garcia. Uma parte da geração da usina ainda poderá ser vendida no mercado.