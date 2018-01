Cresce o número de cartões emitidos no País O número de cartões de crédito emitidos no Brasil registrou aumento de 2% em fevereiro, de acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Atualmente, o mercado de cartões conta com 29,6 milhões de unidades, só durante o mês de fevereiro entraram em circulação de 500 mil novos cartões de crédito. Segundo a associação, este crescimento está diretamente relacionado à entrada em circulação dos cartões com chip, cuja tecnologia diminui muito a possibilidade de clonagem. Hoje, o cartão com chip ainda está em fase de teste, mas a expectativa da Abecs é que, até o final de 2002, toda base de cartões ofereça o sistema de segurança. No m6es passado, o resultado financeiro das transações com cartão de crédito ficou 25,6% acima do montante alcançado em fevereiro de 2000, totalizando R$ 4,3 bilhões. Este resultado reflete o uso do cartão no segmento de eletroeletrônicos, alimentação e turismo interno, em função das viagens durante o período de Carnaval. Os levantamentos realizados pela Abecs indicam que a inadimplência continua nos mesmos níveis, oscilando entre 2% e 2,5% do faturamento. Empresas de cartões apostam em baixa renda As administradoras de cartões de crédito estão investindo em programas para lançamentos de cartões para clientes de baixa renda. O diretor jurídico da Associação, Sady Dalmas, explica que as empresas pretendem conquistar clientes que tenham uma renda mensal até R$ 400,00. "Os clientes que têm uma renda mensal baixa costumam honrar com os compromissos de pagamento das faturas do cartão de crédito. O índice de inadimplência destes clientes é pequeno", afirma. O programa de baixa renda será instituído juntos aos correntistas de instituições financeiras. Os clientes que não tiverem problemas de restrição com crédito poderão adquirir cartões de crédito com anuidades grátis, segundo o diretor jurídico da Abecs.