Cresce o número de consumidores que pagam as dívidas O número de pessoas que deixou de ser inadimplente cresceu 5% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado hoje pela Serasa. De janeiro a março de 2004 os registros de dívidas pagas representaram 87% do número de novas pessoas incluídas no mesmo período de 2003. Isso significa que de cada 100 novas pessoas que passaram a fazer parte da base de dados da empresa, 87 deixaram de ser inadimplentes. Nos primeiros três meses de 2004, os dados apontam que aproximadamente 46 milhões de pessoas passaram a integrar a lista de inadimplentes da Serasa, enquanto 40 milhões regularizaram a situação. Para os técnicos da empresa, o consumidor priorizou este ano a troca de dívidas mais altas pelas de menor valor. A pesquisa destaca ainda que a procura por crédito pelas pessoas físicas no sistema financeiro cresceu 3,79% em março na comparação com fevereiro do ano passado.