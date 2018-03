Cresce o número de reclamações do consumidor Nos últimos anos, os órgãos de defesa do consumidor vêm recebendo um número maior de consultas e reclamações por parte dos consumidores. Segundo os especialistas do setor, esta evolução no número de atendimentos representa uma maior conscientização dos consumidores sobre seus direitos e também que os fabricantes e prestadores de serviço precisam melhorar seu tratamento aos clientes. A assistente de direção da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Sônia Cristina Amaro, acredita que a evolução de atendimentos representa realmente que o consumidor está mais informado dos seus direitos. ?O consumidor sabe que existe uma lei que lhe garante os direitos e procura os órgãos de defesa do consumidor para colocar em prática este direito?, avisa. A advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), Maria Inês Dolci, também ressalta que o consumidor está realmente mais consciente sobre seus direitos e isso contribui diretamente para evolução no número de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. ?As reclamações crescem porque o consumidor está informado dos seu direitos e não admite mais ser enganado pelos fabricantes e prestadores de serviço?, afirma. Maria Inês explica que o número crescente de reclamações também representa que os fabricantes e prestadores de serviço precisam melhorar o tratamento prestado aos seus clientes e a qualidade dos produtos. ?Se as consultas e atendimentos aumentam nos órgãos de defesa do consumidor, isso representa que as empresas também precisam evoluir nos cuidados com o seu cliente e respeitar as leis que indicam os direitos do consumidor?, alerta a advogada do Pro Teste. Novas regulamentações A coordenadora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Marilena Lazzarini, acredita que o número crescente de reclamações está diretamente ligado à falta de uma regulamentação específica para os setores que mais recebem queixas. ?Deveriam ser tomadas soluções coletivas de melhoria na regulamentação de setores como telefonia, planos de saúde e instituições financeiras?, explica Os setores citados pela coordenadora executiva do Idec figuram todos os anos como os campeões de reclamações dos órgão de defesa do consumidor de todo o País. ?Talvez uma regulamentação específica para cada setor poderia diminuir as reclamações destes líderes de queixas?, observa Marilena Lazzarini. No Idec, em 1999 foram realizados 57.294 atendimentos entre queixas e consultas. No ano de 2000, o número de atendimentos cresceu para 62.519. Já em 2001, entre reclamações e consultas foram registrados 59.414 atendimentos. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o Idec atendeu 60.732 consumidores com dúvidas e reclamações. Punição rigorosa O advogado e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP), Arystobulo de Oliveira Freitas, também acredita que um maior rigor na punição das empresas que desrespeitam o consumidor poderia auxiliar na queda das queixas dos consumidores. ?Com multas e punições mais pesadas, as empresas passariam a tratar as reclamações dos consumidores com mais cuidado e atenção?, avalia. Quadro da evolução de atendimentos do Procon-SP Período Reclamações Consultas Total de atendimento* 2002 46.549 256.383 302.932 2001 49.195 252.700 301.895 2000 26.354 237.449 263.775 1999 54.411 217.999 272.410 *Total sem computar a consulta eletrônica e consulta ao cadastro e pesquisa