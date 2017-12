Cresce o número de vendas a prazo O ritmo de crescimento das vendas a prazo no comércio varejista voltou a superar o dos negócios à vista na primeira quinzena deste mês. O melhor desempenho do crediário em relação aos negócios à vista foi estimulado pelas reduções nas taxas básicas de juros e pelo corte nos depósitos compulsórios dos bancos, que se traduziram em encargos menores para o consumidor. Nas duas primeiras semanas de julho, o número de consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), apurado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), registrou crescimento de 12,8% na média diária em relação aos mesmos dias de 1999. Nos negócios à vista, a pesquisa revela que houve um acréscimo de 4,2% na média diária de consultas ao Telecheque na primeira quinzena deste mês, na comparação com igual período do ano passado. Dados acumulados indicam crescimento anual ainda maior em julho, de 21,8% no SCPC e de 12,8% no Telecheque, reforçado pelo fato de que a primeira quinzena de julho deste ano teve um dia útil a mais em relação a igual período de 1999. Em junho, o crediário havia fechado o mês com crescimento anual de 5,9%, ante 12,3% registrado pela venda à vista. Neste mês, porém, houve uma retomada dos negócios a prazo. Essa retomada foi tão vigorosa que fez com que o volume de consultas ao SCPC contrariasse o esperado para essa época do ano e repetisse neste mês praticamente o desempenho de junho. Normalmente, o movimento de julho no crediário é menor. Shoppings também tem mais vendas a prazo Também os números da Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop) confirmam a aceleração das vendas a prazo. Na primeira quinzena deste mês, as vendas a prazo nos shoppings cresceram 25% em relação a igual período de 1999 e o faturamento, em geral, cerca de 9%. O presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, diz que o primeiro semestre fechou com alta de 9% na receita em relação ao primeiro semestre de 1999 e esse ritmo vem sendo mantido. Ele acredita que o setor encerre o ano com aumento de até 13% na receita. Inadimplentes O número de carnês com prestações em atraso acima de 30 dias cresceu 11,6% na primeira quinzena deste ano em relação a julho de 1999. Mas, de acordo com o economista da ACSP Emílio Alfieri, esse crescimento não preocupa. Ele argumenta que o volume de crediários recuperados aumentou 22,9% neste mês, mais do que o dobro do crescimento no índice de inadimplência.