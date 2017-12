Cresce o uso do cartão de crédito em 2000 O número de clientes que usam o cartão de crédito aumentou de 23,7 milhões para 29,1 milhões na comparação de janeiro de 2001 com janeiro de 2000, um aumento acumulado de 22,4% em 12 meses. As informações são da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O cartão de crédito é um instrumento de compra cada vez mais popular no Brasil, e com tendência de se tornar uma das principais formas de pagamento, com o comércio eletrônico. Porém, apesar desse crescimento, a utilização do cartão de crédito requer alguns cuidados, principalmente com relação aos juros altos e aos métodos de segurança na sua utilização. Na comparação com as linhas de crédito pessoal, as taxas do cartão costumam ser mais elevadas (veja as tabelas comparativas das duas linhas de crédito no link abaixo). Para o consumidor que estiver endividado no cartão de crédito, uma das alternativas é trocar a dívida por uma forma de crédito mais barata. Vale lembrar que, em caso de inadimplência, o usuário do cartão pode ser incluído nas listas dos serviços de proteção ao crédito. Na utilização do cartão, o consumidor deve atentar para algumas dicas, como evitar fornecer dados pessoais por telefone para pessoas que se apresentem sendo funcionárias da administradora. Caso a empresa envie cartões de crédito sem prévia solicitação, o consumidor que não o utilizar fica desobrigado do pagamento de anuidades ou outras despesas. Essa prática é considerada abusiva e está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Veja mais dicas nos link abaixo.