Cresce o uso dos cartões de crédito Na penúltima semana do ano, o setor de cartões de crédito manteve a forte trajetória de crescimento. Todo o setor deve fechar o ano com uma expansão de, no mínimo, 20% em relação a 1999, em termos de faturamento. Em volume, dados da Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) estimam que o ano fechará com mais de 1 bilhão de transações. O presidente da Visa no Brasil, Ricardo Gribel, diz que a população está mudando seus hábitos em relação ao uso do cartão de crédito como meio de pagamento. "Em um fim de semana vendemos US$ 100 milhões. No fim de semana do Natal, devemos ter superado US$ 200 milhões." Gribel registra o avanço, mas acha que o mercado tem muito a crescer. "A participação dos cartões de crédito na economia tem aumentado, mas ainda é pequena ante a utilização em outros países." Segundo Gribel, as empresas administradoras de cartão de crédito deverão iniciar em 2001 um novo round de parcerias estratégicas em cartões de afinidade e com grandes varejistas. Os principais objetivos são aumentar o uso do cartão e avançar sobre o mercado do cheque pré-datado.