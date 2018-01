Cresce o volume de cheques sem fundos em 2001 O volume de cheques devolvidos por falta de fundos, em relação ao total de compensados, de janeiro a novembro de 2001 aumentou 30,7% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo estudo nacional da Centralização de Serviços dos Bancos S.A (Serasa). No acumulado de janeiro a novembro de 2001 foram devolvidos, em média, 13,2 cheques em cada mil compensados. No mesmo período do ano passado, a média foi de 10,1 devoluções a cada mil cheques compensados. Em novembro deste ano, foram devolvidos 14,1 cheques em cada mil compensados. A variação indicou uma alta de 29,3% na comparação com novembro do ano passado. Segundo o Serasa, em novembro deste ano, o volume de cheques sem fundos caiu em relação ao mês de outubro deste ano, que registrou 14,3 cheques devolvidos em cada mil compensados. De acordo com a assessoria econômica do Serasa, o alongamento nos prazos de recebimento de cheques pré-datados e a aceitação não tão criteriosa de empresas menos organizadas, ou seja, aquelas sem metodologia adequada de crédito para a gestão deste meio de pagamento, são as principais razões para o aumento da inadimplência em 2001. Para a assessoria econômica, os novos patamares da inadimplência com cheques merecem atenção, sobretudo nas vendas de final de ano, que contam com queda da massa salarial, juros elevados e promoções no varejo com o alongamento nos prazos de financiamento, inclusive com a entrada para até 60 dias da data da compra, o que acarreta no acúmulo de compromissos. Cuidados com o pré-datado Com a chegada do final do ano, o consumidor costuma muitas vezes a gastar mais do que pode para comprar os presentes e viagens de Natal e Ano Novo. Dentre as formas preferidas de pagamento pelos consumidores e comerciantes, destaca-se o cheque pré-datado, com o qual deve se ter cuidados adicionais. O uso do pré-datado é uma maneira informal de concessão de crédito, por isso existem alguns riscos. O vendedor pode não honrar o acordo e depositar o cheque antes do prazo ou repassar o cheque a terceiros como forma de pagamento, antecipando o recebimento do seu dinheiro com um desconto. O receptador acaba não respeitando o prazo e deposita o cheque. Nessas circunstâncias, o consumidor pode acabar descobrindo um cheque sem fundos na conta bancária quando já for tarde demais, ou seja, quando ele já foi reapresentado duas vezes e o seu nome foi incluído nas listas de inadimplentes. Quando isso acontece, o único jeito de limpar o nome na praça é reaver o cheque e quitar a dívida. Mas, se não puder localizar a pessoa que o depositou, não há o que fazer. O nome ficará sujo por cinco anos, impedindo a concessão de créditos, cheques e cartões. O ideal é sempre pagar à vista, não gastar mais do que se tem. É bom lembrar que o pré-datado é a principal causa de desequilíbrio no orçamento doméstico e endividamento excessivo. Mas se for utilizar esse último recurso, o consumidor deve ficar atento às seguintes dicas: - O consumidor deve ter um controle apurado e cauteloso com a emissão das folhas de cheque. Todo cheque emitido deve ser controlado no canhoto do talão e através dos extratos bancários. - Nas compras parceladas, o consumidor deve ficar atento às datas de compensação do cheque para evitar problemas por esquecer o compromisso financeiro. - É preciso planejar cuidadosamente o orçamento mensal antes de emitir um cheque pré-datado. O consumidor deve fazer suas contas levando em consideração as despesas fixas (água, luz, telefone e gás) e as despesas eventuais como custos com médico, problemas no veículo, despesas com filhos, desemprego de um membro da família, por exemplo. - Outro cuidado que o consumidor deve tomar com o cheque pré-datado é não acumular dívidas, o que pode significar inadimplência no futuro.