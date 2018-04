Cresce oposição a um ataque dos EUA contra o Iraque Cresce a oposição dos governos do Oriente Médio em relação a um ataque dos Estados Unidos contra o Iraque. Nos últimos dias, os líderes da região vêm tentado alertar Washington de que um ataque contra Bagdá poderia unir as populações árabes contra a Casa Branca, o que acabaria sendo ainda mais prejudicial para o governo de George W. Bush que a permanência de Saddam Hussein no poder. O primeiro a se declara contrário à iniciativa de Washington foi a Arábia Saudita. No início de agosto, o governo de Riad anunciou que não iria permitir que os EUA atacassem o Iraque a partir do território saudita. Depois da Arábia Saudita, os governos de Omã e Síria também apontaram os perigos de uma guerra. O Irã, que apesar de querer ver Saddam Hussein longe do poder, prefere manter o inimigo em Bagdá a permitir uma ampla presença dos EUA em sua fronteira. Até mesmo Egito e Jordânia, tradicionais aliados de Washington, alertam que uma guerra na região não seria uma boa solução. O temor dos dois países é de que os norte-americanos não consigam conter a disseminação de conflitos por todo o Oriente Médio após a invasão ao território do Iraque. Outro aliado que parece não estar disposto a cooperar é a Turquia. Ancara ainda não deu sua palavra final e teme que o conflito possa gerar uma revolta dos curdos que vivem no país. Além disso, os turcos são pressionados pelos europeus a não seguirem a política norte-americana se quiserem ser candidatos a uma vaga na União Européia (UE). A lista dos países que se opõe ao conflito não pára de crescer. O governo do Iêmen declarou no domingo que não apoiaria uma guerra conduzida pelos EUA contra o Iraque. No mesmo dia, o rei de Bahrain, Hamad bin Isa al-Khalifa, se uniu aos demais governos do Oriente Médio contra um ataque norte-americano. Os EUA mantêm uma de suas principais bases navais no país e uma guerra contra Saddam Hussein certamente acarretaria no envolvimento do Bahrain. Por enquanto, os únicos que parecem apoiar uma guerra contra os iraquianos são os membros do governo de Israel. Ariel Sharon, primeiro-ministro israelense, pressiona o governo Bush para que uma decisão seja tomada, ainda que o resultado possa ser a desestabilização generalizada do Oriente Médio.