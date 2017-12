Cresce perspectiva de inflação para este ano e para 2005 O Relatório Trimestral de Inflação divulgado hoje pelo Banco Central (BC) apontou um aumento nas projeções do BC para inflação neste ano de 2004 contidas no mesmo documento divulgado no trimestre passado. No documento de junho, a projeção de inflação para 2004 era de 6,4% e no relatório divulgado hoje está em 7,2%. A perspectiva de inflação para 2005 também cresceu. Passou de 4,4% registrado no relatório de junho para 5,6% no documento divulgado hoje. A projeção para 2005 não só está acima dos 4,5%, como supera os 5,1% explicitados pelo Comitê de Política Monetária (Copom) como meta a ser perseguida no próximo ano (veja mais informações no link abaixo). Perspectiva de crescimento O Relatório Trimestral de Inflação divulgado hoje pelo BC também apontou um aumento na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano para 4,4%. O porcentual, de acordo com o Relatório de Inflação, é 0,9 ponto porcentual maior que a estimativa de expansão de 3,5% contida no documento divulgado ao final de junho deste ano. A projeção atualizada hoje levou em conta um cenário com juros de 16,25% ao ano e câmbio a R$ 2,90. No relatório de junho, o cenário era de juros de 16% e taxa de câmbio de R$ 3,10.