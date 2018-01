Cresce procura por imóveis de alto padrão A expectativa de crescimento econômico está gerando otimismo nos investimentos imobiliários de alto padrão e também no setor que trabalha com imóveis tradicionais. A procura de escritórios menos luxuosos, mas bem conservados e localizados em regiões mais valorizadas, como a Paulista e a Faria Lima, tem aumentado. Os preços dos aluguéis de imóveis nessas áreas subiram, nos últimos 12 meses, 29,03% e 21,03%, respectivamente, segundo pesquisa da Hubert Assessoria Imobiliária. De acordo com a pesquisa, imóveis com essas características e até 100 metros quadrados de área útil tiveram os preços da locação no mês passado fixados em R$ 16,30 o metro quadrado, na Paulista, e em R$ 15,10, na Faria Lima. Para as unidades de 101 a 500 metros quadrados, o preço do metro quadrado pulou para R$ 22,45 e R$ 19,80, respectivamente; e nas de 501 a 1.000 metros quadrados, para R$ 23,20 e R$ 21,10, pela ordem. O diretor da empresa, responsável pela pesquisa, Hubert Gebara, diz que a tendência de alta está consolidada. "Os aluguéis comerciais estão refletindo os indicadores da economia nos primeiros sete meses do ano", comenta. Gebara acrescenta que crescimento do segmento de locação comercial vai depender de alguns fatores, como a estabilidade política e econômica do país e as reformas que o governo poderá fazer. Segundo o gerente de Locação da Hubert Assessoria Imobiliária, Sidney Bentubo, imóveis comerciais tradicionais bem conservados e com boa localização estão sendo alugados por 0,8% do seu valor de venda. E acrescenta que o momento é bom para quem quer investir nesse setor, comprando unidades menores, porque se a economia melhorar e aumentar o número de empregos, consequentemente, os profissionais liberais, como médicos, dentistas e advogados, vão dispor-se a alugar imóveis desse tipo para abrir escritórios individuais. Bentubo diz que, para a compra de um imóvel tradicional, bem conservado, de 100 a 500 metros quadrados, localizado na região da Paulista, o preço do metro quadrado está em R$ 2.400,00. Na Faria Lima, o preço é de R$ 2 mil. Supondo que fosse comprar um imóvel de 100 metros quadrados nesta região, o investidor teria de desembolsar R$ 200 mil. Na locação desse imóvel, o aluguel ficaria em cerca de R$ 1.600,00. Veja na matéria seguir os aluguéis e espaços de imóveis comerciais