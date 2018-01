Cresce produção e venda de carros A produção de veículos em maio foi a melhor dos últimos 23 meses. Deixaram as linhas de montagem 150.200 unidades, resultado que não era atingido desde junho de 1998, quando foram produzidos 159.300 automóveis, picapes, caminhões e ônibus. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o total produzido pelas montadoras foi de 150,1 mil unidades no mês passado. O resultado é o maior desde junho de 98, quando a produção totalizou 159,3 mil veículos. O resultado de maio é 11,2% superior ao de abril - 135 mil unidades - e 24,7% maior que o do mesmo mês de 99 - 120,3 mil unidades. No acumulado do ano, a produção de veículos é de 649,3 mil unidades. O resultado demonstra aumento de 24,5% em relação aos cinco primeiros meses de 99, quando foram produzidas 521,1 mil unidades. Vendas registram crescimento. Fiat é lider no segmento. As vendas de veículos nacionais e importados, no atacado - das fábricas para os revendedores -, cresceram 10,1%, em maio, na comparação com o mesmo mês de 99. Em relação a abril, o aumento é de 8,8%. No acumulado do ano, o aumento nas vendas foi de 7,8%. De janeiro a maio, foram comercializadas 559,4 mil unidades ante 518,9 mil unidades no mesmo período do ano passado. A Fiat anunciou que assumiu em maio a liderança nas vendas de veículos no varejo no mercado brasileiro. A montadora comercializou 30.019 unidades de veículos comerciais leves - categoria inclui utilitários - no mês passado. De acordo com a Fiat, o volume de vendas garantiu à empresa uma participação de 26,6% no mercado, ante 26% da Volkswagen.