Cresce protesto que paralisou obras da usina de Jirau

Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e o governador de Rondônia, Ivo Cassol, estiveram reunidos na Casa Civil para negociar a questão. No encontro, Cassol teria solicitado ao ministro a suspensão das multas aplicadas pelo Ibama aos moradores da reserva, que superam R$ 34 milhões. De acordo com a área de comunicação do ministério, não houve mudança nas diretrizes do Ibama, que segue fiscalizando o desmatamento na região.

Até ontem, informações do Ministério do Meio Ambiente eram de que o Ibama aplicou 98 autos de infração contra o desmatamento na reserva, além de notificar 380 produtores de gado a deixar o local em 180 dias. Além disso, o Ibama, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Rondônia negociam a aplicação dos termos do acordo firmado em junho, no qual o governo de Rondônia assumiu a Floresta Nacional de Bom Futuro, enquanto o ministério incorporou as unidades de conservação estadual como troca.

A Floresta Nacional de Bom Futuro começou a ser ocupada desordenadamente desde 1995. Hoje, aproximadamente 28% da floresta já foram desmatados com uma ocupação de 3,5 mil habitantes e 35 mil cabeças ilegais de gado, segundo o ministério. Ontem, o consórcio Energia Sustentável do Brasil entrou com um pedido de reintegração de posse, mas até o momento não houve decisão da Justiça sobre esta ação. Cerca de 800 trabalhadores permanecem no canteiro de obras da hidrelétrica.