Cresce total de consumidores que buscam reabilitação do crédito O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) informou que houve aumento de 33,7% no número de reabilitações em seus registros de inadimplência nos primeiros dez dias de fevereiro em comparação ao mesmo período do ano passado. Na comparação entre inclusões e exclusões de registros no cadastro do SPC Brasil durante o mês de janeiro, o saldo é positivo com relação a exclusões, que superaram inclusões em 97.231 registros - 2.748.599 registros foram excluídos e 2.651.368 foram incluídos. No mesmo mês do ano passado, o número de inclusões foi maior que o de exclusões - saldo negativo de 695.556 registros. Com relação ao número de consultas ao cadastro do SPC nos primeiros dez dias de fevereiro, de 3.375.291, houve redução de 19% na comparação com o mesmo período de 2004, quando foram registradas 4.161.280 de consultas. Segundo o presidente da SPC Brasil, Edson Monteiro, os números de inadimplência registrados no início deste ano refletem a preocupação do consumidor em resolver pendências no comércio e restabelecer o crédito. Ao mesmo tempo, a diminuição nas consultas ao cadastro do SPC, consideradas um termômetro de vendas efetuadas no comércio, evidencia um comportamento cauteloso do consumidor.