Cresce total de endividados, mas inadimplência recua A pesquisa de endividamento e inadimplência do Consumidor (PEIC) de dezembro, apurada pela Fecomercio-SP, mostrou que de um total de 1 mil consumidores da Região Metropolitana de São Paulo, 70% estão endividados, ante 65% de novembro. Entretanto, o número de inadimplentes (parcelas em atraso) dentro do contingente de pessoas que têm dívidas caiu de 41% no mês passado para 33%. Segundo a Fecomercio-SP, o aumento da quantidade de endividados nesta época do ano é tido como normal, em razão das compras de Natal. A sazonalidade influencia também na inadimplência, pois com o acréscimo de renda de final de ano muitos consumidores aproveitam para quitar dívidas. A pesquisa indicou que 77% dos entrevistados têm intenção de quitar débitos em dezembro, percentual recorde desde que o levantamento começou a ser feito, em fevereiro deste ano. Índice de confiança O índice de confiança do consumidor (ICC) mostrou comportamento diferente do tradicional verificado em dezembro. A pesquisa, que é composta por dois indicadores (expectativas futura e condições atuais), apontou que as pessoas estão otimistas no presente e temerosas em relação aos próximos meses. A confiança atual cresceu 7,52 pontos sobre novembro, chegando a 121 pontos (a escala vai de zero a 200). No caso da confiança na situação futura, houve queda de 12,57 pontos, chegando a 144,5 pontos, o que significa um recuo de 11,3%. Como o índice futuro tem maior peso na composição da pesquisa, o ICC de dezembro caiu 3,1%, ficando em 141,1 pontos, ante 145,6 pontos de novembro.