Cresce uso de cartão de crédito Pagar as compras com cartão de crédito é uma prática cada vez mais comum no Brasil. Prova disso é o aumento do número de cartões em uso no país. No primeiro trimestre deste ano foram contabilizados 24 milhões de cartões. No mesmo período de 99 eram 17,8 milhões. Uma elevação de 35,2%, segundo dados do estudo Indicador Brasileiro de Mercado de Cartões de Crédito, da Credicard. Outro dado que demonstra expansão no trimestre é o volume das transações. No total, foram 168 milhões de operações. Um avanço de 31% na comparação com o período anterior. O faturamento superou a casa dos R$ 10,7 bilhões, registrando crescimento de 29,2%. Potencial de crescimento As empresas de cartão de crédito estão otimistas. A expectativa é que o setor continue a crescer. De acordo com o estudo da Credicard, 85% da população economicamente ativa, acima dos 16 anos de idade, ainda não possui cartão de crédito. O pouco tempo de experiência dos mais recentes usuários também é visto como potencial de expansão para o setor. Isso porque as pessoas de baixa renda e com faixa de idade mais jovem, entre 16 e 20 anos, representam hoje a maior parcela entre os novos usuários. O cartão de crédito chegou no Brasil há 30 anos, onde tem se expandido continuamente. Hoje, o setor conta com fatores que estimulam sua expansão, entre eles a oferta de cartões de crédito ao segmento de baixa renda, os programas de benefícios e vantagens, e a ampliação e automação da rede de estabelecimentos. O consumidor tem vantagens nas compras com cartão. O consumidor paga o preço à vista e conta com alguns dias até a data do vencimento da fatura. Mas é bom tomar cuidado e não comprar aquilo que não poderá ser pago no prazo. É que em caso de atraso, o cliente paga altas taxas de juros e multas bem elevadas. Acompanhe as taxas de juros do cartão de crédito no serviço de cotações.