Cresce venda de imóveis O volume de vendas de imóveis na capital paulista revela que o mercado está retomando o crescimento. De acordo com a Pesquisa Secovi-SP de março, o índice de Velocidade de Vendas foi de 8,1%. Em janeiro, as vendas registraram crescimento de 5,8%. Em fevereiro, 6,9%. Os números confirmam as projeções feitas no final de 99, que indicavam um ano melhor para o mercado em 2000. De acordo com o Secovi, as razões para o bom desempenho desse mercado no início do ano são a redução das taxas de juros e a ampliação da oferta de financiamentos, especialmente por parte da Caixa Econômica Federal. Aumenta financiamento pelo SFH No mercado de imóveis, as unidades vendidas na planta representaram 45,9% do total. Vale lembrar que a compra de imóvel em construção representa um risco para o consumidor. Em caso de falência da construtora, o comprador arca com o prejuízo. A exceção acontece quando a empresa tem seguro que garante a conclusão da obra. E, mesmo assim, existe a possibilidade de a construtora ter dado o bem como garantia de empréstimos para bancos e fornecedores. Veja mais detalhes no link abaixo. O sistema de financiamento mais utilizado em março foi aquele oferecido diretamente pelo incorporador, com participação de 56,5% sobre o total das vendas. O Secovi destaca que, no acumulado do ano, a participação do SFH na comercialização foi de 40%. O volume de financiamentos oferecidos diretamente pelos incorporadores foi de 59% no período. Em igual período de 99 a relação era de 26% pelo SFH e 72% por intermédio das incorporadoras.