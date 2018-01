Cresce venda de imóveis financiados As vendas de imóveis financiados estão registrando crescimento contínuo no município de São Paulo este ano. Os números de abril revelam que as vendas nesse setor representaram 30,8% do total de negócios imobiliários. A informação é da pesquisa divulgada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci). Em janeiro, fevereiro e março, essa participação foi de 23,68%, 25,54% e 27,66%, respectivamente. Na avaliação do Creci, o resultado significa que as pessoas estão convencidas de que é melhor pagar prestação de seu próprio imóvel do que pagar aluguel. O motivo, de acordo com o Conselho, é o crescimento das facilidades de crédito disponíveis hoje no mercado. Como exemplo, a Creci citou o financiamento de 100% do valor do imóvel. Preços Os preços dos imóveis mais simples tiveram, em abril, queda de 3,29% em relação a março. Entretanto, os imóveis médios ficaram cerca de 3,3% mais caros no mesmo período. A pesquisa também registra que o volume de contratos de aluguéis caiu 13% abril, quando foram registradas 1.194 transações. Veja na seqüência as propostas da Caixa Econômica Federal (CEF) para alterações no programa de carta de crédito.