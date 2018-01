Cresce venda de imóvel em São Paulo O mercado de vendas de imóveis na capital paulista está retomando o processo de crescimento. Este é um indicador de que o mercado está mais aquecido. Melhor, portanto, para quem está vendendo. Pesquisa do Secovi-SP (sindicato que reúne empresas do setor de habitação), o índice de velocidade de vendas foi de 8,1% em março. Este índice mostra a relação de imóveis vendidos na comparação com os que foram ofertados, segundo reportagem da equipe do Suas Contas, do Estadão. Os números de março confirmam tendência que já vinha sendo observada, de crescimento na velocidade de venda. Em janeiro este índice foi de 5,8% e em fevereiro de 6,9%. A expectativa do setor é que o mercado seja melhor para a venda este ano, na comparação com o ano passado. Os mais vendidos Em relação à oferta disponível, os apartamentos de 4, 2 e 3 dormitórios se destacaram pelos melhores desempenhos de comercialização. Nestes segmentos, a velocidade de vendas foi de 9,1%, 8,8% e 8,5%, respectivamente. Já as unidades de 1 dormitório tiveram índice de 4,2%. Quanto às faixas de valores, as unidades com preço até R$ 50 mil continuaram registrando o melhor escoamento, com 18,3%. Este número percentual ficou elevado porque o estoque de apartamentos nesse segmento está reduzido. Em seguida, com índice 10,1%, estiveram os apartamentos com valores acima de R$ 250 mil. Com índice 8,0%, as unidades de R$ 75 mil a R$ 125 mil. Imóveis na planta responderam por 45,9% do universo comercializado. Veja em Cartilha de Imóveis os riscos da compra de imóveis na planta. A participação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) na comercialização de imóveis ficou em 40% de janeiro a março. Já os financiamentos oferecidos pelas próprias incorporadoras ficou em 59%. Estes números mostram um crescimento expressivo da participação dos bancos nos financiamentos imobiliários, num processo de retomada do crédito. Basta lembrar que em igual período de 1999 apenas 26% das vendas foi financiada pelo SFH, e 72% por intermédio das incorporadoras.