Cresce volume de contratos negociados na BM&F A Bolsa de Mercadorias & Futuros encerrou o mês de janeiro com 6,55 milhões de contratos negociados, volume 36,4% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O volume financeiro referencial médio, em janeiro, ficou em US$ 14,8 bi diários, ante US$ 10,4 bi no mesmo mês de 2000. Na comparação com períodos anteriores, o volume de contratos em aberto também cresceu, fechando o mês com 8,33 milhões de contratos, o que representa alta de 13,4% sobre o estoque de janeiro de 2000 (7,35 milhões de contratos) ou 46,2% sobre o mesmo período de 1999 (5,70 milhões de contratos).