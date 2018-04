Cresce volume negociado na Bolsa; estrangeiros lideram O volume financeiro negociado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) aumentou 2,4% em março, na comparação com o mês anterior - de R$ 75 bilhões para R$ 76,8 bilhões. Os investidores estrangeiros continuam liderando a movimentação financeira, com participação de 34,52% do volume total, abaixo dos 36,43% registrados em fevereiro. Na seqüência, os investidores institucionais ficaram com 28,85% do total e as pessoas físicas foram responsáveis por 24,95%. Já as instituições financeiras negociaram 10,19% do total e as empresas, 1,33%. As ações que registraram maior giro financeiro foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobras, com R$ 9,22 bilhões; as preferências da Vale, com R$ 8,84 bilhões; do Bradesco, com R$ 2,80 bilhões; e da Usiminas, com R$ 2,65 bilhões. A seguir, as ordinárias (ON, com direito a voto) da Vale, com R$ 1,96 bilhão. O valor de mercado (número de ações multiplicado pelo valor dos papéis) das 359 empresas com ações negociadas na Bovespa foi de R$ 1,63 trilhão, ante R$ 1,56 trilhão em fevereiro. O Ibovespa encerrou março com alta de 4,3%, a 45.804 pontos. As ações que atingiram as maiores altas foram as ordinárias da CSN (19,91%) e as preferenciais da Sadia (17,34%). No mesmo período, as maiores baixas foram registradas pelas ações Natura ON (-11,94%); e TAM PN (-10,83%).