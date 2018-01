Crescem a dívida federal e a dependência ao mercado A dívida pública federal alcançou quase R$ 2,8 trilhões em 2015 e cresceu 21,7% nominais em relação a 2014, o dobro da inflação oficial. Só isso bastaria para mostrar o agravamento das contas fiscais em razão do alto custo da dívida, em média, de 16,07% nos últimos 12 meses. A situação pode piorar neste ano. O relatório do endividamento antecipou os custos da dívida em 2016, que serão pressionados pelo aumento do peso dos papéis corrigidos pela Selic, sem contar o vulto das operações compromissadas do Banco Central, revelando crescente dependência do Tesouro ao humor dos investidores, muitos dos quais preferem aplicar a curto prazo.