Crescem ações de despejo As ações de despejo por falta de pagamento subiram 14,99% em maio, no Fórum de São Paulo, em relação a abril. O número de ações desse tipo foi de 2.708 no mês. O número de ações de procedimento ordinário, que embutem a denúncia vazia, subiu 28,75%. As ações consignatárias e renovatórias também tiveram variação positiva: respectivamente 66,67% e 12,00%. Os números foram divulgados pela Hubert Imóveis, que realiza pesquisa no Fórum. Na análise do diretor da empresa responsável pela pesquisa, Hubert Gebara, a alta das ações de despejo por falta de pagamento e por denúncia vazia pode ser um primeiro sinal de que os proprietários estão revendo a postura cautelosa de meses atrás, quando os aluguéis estavam em baixa e a prioridade era conservar os inquilinos.