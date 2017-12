Crescem ações de despejo em novembro Ações de despejo por falta de pagamento subiram 6,71% em novembro, no Fórum de São Paulo. O número de ações desse tipo foi de 2.243 no mês contra 2.102 em outubro. A denúncia vazia, incluída nas ações de procedimento ordinário, teve alta de 7,41% registrando 87 ações no período, contra 81 no mês anterior. As ações consignatárias também subiram: 18,18%. O destaque porém ficou com as ações renovatórias, com alta de 80,77%. Hubert Gebara, diretor da Hubert Imóveis, empresa que realiza a pesquisa no Fórum, acha que o aumento das ações de despejo por falta de pagamento em novembro não indica nenhuma tendência. A média de ações de despejo e de denúncia vazia é a menor desde 95.