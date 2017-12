Crescem as queixas contra setor de informática A falta de peças e produtos entregues com defeito são as principais queixas registradas na Fundação Procon de São Paulo contra fabricantes e revendedores de microcomputadores e produtos de informática. Entre janeiro e maio, o órgão recebeu 853 consultas e reclamações nessa área, 20% a mais em comparação com igual período do ano passado. A técnica da Área de Produtos do Procon, Maria Cecília Rodrigues, disse que as empresas precisam manter peças de reposição no mercado, mesmo para produtos que já tenham saído de linha. Muitos consumidores reclamam da dificuldade em conseguir peças e, principalmente, do alto custo. Ela diz que às vezes, a pessoa conclui que é mais barato comprar um produto novo do que mandar consertar o antigo. Setor de informática cresce em número de queixas Segundo Maria Cecília o prazo máximo que uma empresa tem para providenciar o conserto de equipamentos é de 30 dias, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Se esse prazo não for cumprido, o cliente tem o direito de reivindicar a devolução do valor pago. Mesmo fora da lista dos dez setores com maior número de reclamações do Procon, os problemas com computadores e produtos de informática preocupam. Do total de atendimentos de janeiro até maio, 746 foram consultas e 107 reclamações efetivadas. Entre as queixas, 58 eram referentes a produtos com defeitos, 12 relacionadas ao período de garantia e 14 à não entrega ou demora no recebimento do produto.