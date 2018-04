Crescem as vendas de carros a álcool Estagnadas em 0,1% das vendas totais de veículos entre 1996 e 2000, o comércio de carros a álcool deve encerrar 2002 confirmando um "boom". As vendas já atingiram 23 mil unidades até julho (3% do total no país) e devem ser ampliadas, em resposta à redução na alíquota do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), autorizada pelo governo em agosto. A nova tributação prevê que o modelo movido a álcool fique mais barato que seu similar à gasolina. Segundo a Anfavea, os carros a álcool representam 20% da frota nacional. "Não existe a pretensão de elevar o percentual da frota de carros a álcool para o patamar de 90% do passado, mas seria ideal que o percentual chegasse a 35%", afirmou o empresário Cícero Junqueira Franco, proprietário da Usina Vale do Rosário, no interior de São Paulo, considerado um dos fundadores do Proálcool. "Temos boas reservas de petróleo, temos uma produção de gasolina que permite ao Brasil a exportação desse combustível, mas é preciso lembrar que são combustíveis fósseis e que, por serem esgotáveis, começaram a acabar no dia em que foram descobertos." Um forte aliado para promover o aumento ainda mais das vendas de álcool deve chegar ao mercado brasileiro no próximo ano. Trata-se do motor Flexible Fuel Vehicle (FFV), ou simplesmente veículo flexfuel: carros que podem ser abastecidos tanto com gasolina como com álcool, ou com diferentes misturas dos dois combustíveis. O sistema funciona com um sensor que faz a leitura do combustível e regula automaticamente o tempo de ignição do motor e a circulação de ar. Modelos flexfuel montados sobre carros a gasolina já circulam pelas estradas americanas há pelo menos 20 anos, desenvolvidos pela Crhysler, Ford e GM. No Brasil, os testes começaram há três anos e o primeiro modelo deve ser lançado pela GM. Segundo técnicos do setor, o flexfuel pode representar um custo entre R$ 100 e R$ 800 no preço final do veículo. Vendas de combustíveis (em bilhões de litros) Álcool hidratado Gasolina Óleo diesel Total 1999 6,07 23,60 34,60 92,30 2000 4,50 22,50 35,10 89,50 2001 3,30 21,90 36,80 88,00 2002* 1,50 10,93 17,90 42,20 Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP) Para o diretor do Sindicom, Alísio Vaz, a entrada no mercado deste motor tem que ser precedida de uma maior regulamentação dos impostos sobre o álcool. "O mercado de gasolina está perdendo espaço para o álcool clandestino e isso só seria agravado com a entrada do flexfuel", diz. Cálculos do Sindicom apontam que 40% do álcool hidratado não paga impostos, fazendo com que deixe de ser arrecadado R$ 1 bilhão ao ano. Dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) apontam que o mercado consumidor de álcool hidratado no País fechou 2001 com cerca de 3,3 bilhões de litros, ante 5,3 bilhões de litros negociados pelo setor sucralcooleiro. A tributação se perde no caminho entre as 300 destilarias existentes no país e os 28 mil postos responsáveis pela distribuição de álcool. O descontrole é provocado principalmente pela variação da alíquota cobrada pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em vários estados. Elas variam entre 25% em São Paulo a 7% em alguns estados do Nordeste. Isso abre uma brecha para que "atravessadores" comprem o produto diretamente em uma usina, alegando que vão vender no Nordeste, entreguem o álcool a um posto vizinho àquela usina e o imposto não seja recolhido em nenhum dos dois estados. "O ideal seria controlar o pagamento do imposto na origem. Se as próprias usinas fossem responsáveis pelo pagamento do ICMS seria possível um controle maior", comentou. Para ele, além dos atravessadores, há ainda o problema de algumas usinas fazerem a venda direta nos postos de combustíveis, ficando com a margem de lucro da distribuidora, o que é ilegal. Há ainda o chamado "álcool molhado". Trata-se da adição de água no álcool anidro (o que é adicionado à gasolina). Isso porque o anidro não é tributado por ICMS na fonte. Dessa maneira uma distribuidora ou atravessador pode adquirir o álcool anidro na usina, adicionar água e vendê-lo como hidratado. "O problema da arrecadação de impostos não pode comprometer um programa sério de política energética. É um problema que tem que ser visto como caso de polícia e enquadrado como tal. Se o governo achar por bem que as usinas paguem os impostos, que faça isso. Mas não cabe aos produtores fiscalizar este setor", afirmou o usineiro Cícero Junqueira Franco.