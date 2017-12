Crescem as vendas de carros usados em 2000 As vendas de carros usados de janeiro a outubro totalizaram 671,3 mil unidades, um aumento de 28,5% em relação ao mesmo período de 1999, quando foram comercializadas 522,1 mil unidades. O total deste ano já ultrapassou o volume de vendas de todo o ano passado, de 645,4 mil veículos. As informações são da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores de São Paulo (Assovesp) e do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Automotores Usados (Sindiauto). Em outubro, o setor comercializou 66,7 mil veículos usados, uma queda de 4,2% em relação a setembro - 69,7 mil unidades. Os carros 1.0 usados, no entanto, apresentaram vendas 9,8% superiores ao mês anterior. O número de veículos comercializados, de 39,6 mil unidades em setembro, passou para 43,5 mil unidades em outubro. No acumulado deste ano, as vendas totalizaram 401,2 veículos 1.0, um aumento de 49,3% na comparação ao mesmo período do ano passado (268,7 mil unidades). De acordo com o presidente da Assovesp e do Sindiauto, George Chahade, os preços dos carros usados registraram queda de 0,30% em outubro. "Os veículos usados continuam chamando a atenção do consumidor pelo seu preço atraente, com uma diferença bastante acentuada em relação ao zero-quilômetro", afirmou.