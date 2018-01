Crescem as vendas de consórcios As vendas de cotas de consórcios registraram o terceiro recorde do ano em agosto, com 122,4 mil novos consorciados. O volume é 13,2% superior ao de julho (108,1 mil cotas) e 14,1% maior que o de agosto de 1999 (107,2 mil). O resultado superou também os recordes de fevereiro (110,8 mil novas cotas) e de junho (111,7 mil consorciados). As informações, fornecidas pelo Banco Central, foram divulgadas hoje pela Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac). As cotas de veículos automotores somaram 88,3 mil novos participantes em agosto, o equivalente a cerca de 72,2% do total. Eletroeletrônicos e outros bens foram responsáveis por 24,6% do volume, com 30,1 mil cotas. Imóveis, representaram 3,2% de participação, com 3,9 mil novos clientes. Numa comparação trimestral - junho, julho e agosto - houve um aumento de 9,4% este ano em relação a 1999. No período foram comercializadas 342,3 mil cotas ante 312,7 mil cotas no ano passado. O total de participantes ativos de consórcios era de 2,75 milhões em agosto, volume 3% superior ao do mesmo mês de 99 (2,67 milhões). O segmento de veículos automotores, que somava 2,32 milhões de consorciados em agosto de 99, cresceu 3%, alcançando 2,39 milhões de participantes neste ano. No segmento de imóveis, o aumento foi de 16,6%, com o número de consorciados passando de 59,6 mil em agosto do ano passado para 69,5 mil este ano.