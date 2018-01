Crescem as vendas dos eletroeletrônicos A Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) anunciou hoje que as vendas de aparelhos de imagem, som e eletroportáteis cresceram 25,52% em setembro. Houve uma verdadeira explosão de vendas da linha de imagem e de som, com aumento de 51,3% em setembro, comparadas a igual mês do ano passado. As vendas dos aparelhos de DVDs tiveram um aumento de 1.133%, os videocassetes de 64,97%, os sistemas de som de 60,74% e os televisores de 42,50%. No acumulado do ano, a expansão do faturamento é de 15,76%. De acordo com Paulo Saab, presidente da Eletros, as vendas de setembro confirmaram a tendência de crescimento gradual, já observada nos meses anteriores. Ele observou que não houve uma forte antecipação de encomendas em setembro, com exceção de alguns produtos, como televisores e aparelhos de DVD. E essa compra antecipada deveu-se, explicou Saab, "ao temor de que pudesse faltar componentes para atender a um possível aumento da demanda acima das expectativas do setor". As vendas de eletroportáteis também tiveram bom desempenho, com o crescimento de vendas de 13,59%. Os que tiveram maior expansão foram os aspiradores de pó (45,43%), cafeteiras (26,24%), ferros de passar roupa (22,6%) e ventiladores (27,7%). A Eletros espera que o ritmo de vendas seja mantido em outubro, mesmo porque é o mês que deve se concentrar a maior parte das encomendas de Natal.