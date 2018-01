Crescem as vendas e a produção de alimentos As vendas da indústria alimentícia subiram 1,39% e a produção avançou 3,68% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado, informou hoje a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia). O faturamento, porém, caiu 0,26%. Segundo a entidade, os dados comprovam a retomada da indústria. Em março, as vendas cresceram 16,27%, o faturamento subiu 14,64% e a produção avançou 11,36%, em relação a fevereiro. Na comparação com março do ano passado, as vendas apresentaram alta de 2,15%, o faturamento subiu 0,74% e a produção aumentou 8,86%. "O índice positivo comprova a estabilidade do comércio de alimentos no varejo interno. Também indica a continuidade de boas perspectivas de exportações, que têm garantido alavancagem nos últimos meses", informou a associação em um comunicado.