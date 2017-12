Crescem em 10% as vendas de veículos As vendas de veículos no mercado brasileiro no varejo (das concessionárias para os consumidores), cresceram quase 10% em outubro na comparação com setembro. Foram comercializadas 134 mil unidades no mês passado ante 122,1 mil veículos em setembro. Os números, obtidos pela Agência Estado, serão divulgados oficialmente amanhã pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). As vendas da Volkswagen alcançaram 36 mil unidades em outubro, um aumento de 4% em relação a setembro (34,6 mil veículos). A Fiat comercializou 33 mil unidades em outubro, volume 17% superior ao de setembro (28 mil veículos). Já a General Motors apresentou crescimento de quase 19% nas vendas do mês passado - o maior aumento entre as montadoras. O total comercializado pela GM aumentou de 25,5 mil unidades em setembro para 30,2 mil veículos em outubro. A Ford registrou queda de 8% em suas vendas no varejo, que caíram de 12,5 mil veículos em setembro para 11,5 mil unidades em outubro.