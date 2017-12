Crescem os lançamentos imobiliários em 2000 Os lançamentos imobiliários fecharam o ano 2000 superando os números de 1999. De acordo com os dados da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), até o fim deste mês, o total de novos imóveis residenciais ultrapassará 35 mil unidades. Em novembro foram registrados 60 novos empreendimentos, que totalizam 32.926 unidades-tipo, na região metropolitana de São Paulo. No acumulado de 12 meses de 1999, o total de novas unidades foi de 26.358. O maior número de apartamentos lançados foi o de dois dormitórios que totalizam cerca de 12 mil unidades. Em segundo lugar vêm os de três quartos, com 7.691. O preço médio do metro quadrado de área total no município de São Paulo é de R$ 993,81. Em comparação com o ano passado, ocorreu um aumento de R$ 82,7. Todas as regiões de cidade receberam novos empreendimentos. No entanto, o bairro do Morumbi, na zona sul, lidera o ranking. Ao todo foram 36 lançamentos. Moema, na zona sul, e Tatuapé, na zona leste, aparecem em segundo lugar com 14 novos empreendimentos cada.