Crescem vendas à vista e inadimplência recua em SP A cautela de consumidores e lojistas na hora da compra e o pagamento das dívidas com a sobra do dinheiro do FGTS e do 13º salário foram os responsáveis pela queda da inadimplência líquida na capital paulista em 2002. Foi registrado um índice de 6,3%, contra os 7,7% do ano anterior, segundo apuração do Instituto de Economia da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A inadimplência cresceu 5,2% no ano passado, mas foi compensada pela alta dos carnês quitados, que apresentaram um aumento de 20,1% em relação a 2001. O presidente da ACSP, Alencar Burti, também destacou o aumento das vendas feitas à vista no ano passado. As consultas ao UseCheque, que sinaliza as compras à vista ou com pré-datados, tiveram uma alta de 5,5% no ano passado. Os negócios no crediário, por sua vez, ficaram estáveis. As consultas ao SCPC tiveram uma pequena retração de 0,3% em 2002. Segundo Burti, a política monetária praticada pelo governo, com sucessivas altas da taxa Selic afastaram o consumidor das compras parceladas. Dezembro Em dezembro, a inadimplência líquida também caiu, ficando próxima de 2%, índice parecido com os 2,3% registrados no mesmo período de 2001. De cada 100 carnês, apenas dois não foram pagos no mês passado. Os registrados recebidos caíram 4,5% no mês, nessa mesma comparação. Os cancelamentos (carnês quitados) tiveram uma queda de 4,4% comparado a dezembro de 2002, mas, em compensação, apresentaram alta de quase 30% em relação a novembro de 2002. Burti reforça que o ritmo de cancelamento continuou forte no último mês do ano. As liquidações pós-Natal, segundo o presidente da ACSP, ajudaram na recuperação parcial das vendas no crediário. As consultas ao SCPC sofreram retração de 1,8% em dezembro último, em comparação com os números de 2001. Até o Natal, a queda era de 3,2%. Já as consultas ao UseCheque tiveram um crescimento de 1,1%. Segundo Burti, os números mostram que o paulistano optou por presentes de menor valor e pagou as dívidas com as sobras.