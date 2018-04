Crescem vendas à vista em São Paulo O consumidor da cidade de São Paulo preferiu pagar suas compras à vista na primeira quinzena de agosto, de acordo com dados da Associação Comercial de São Paulo. As consultas ao serviço sobre informações de cheque cresceram 17,3% em relação ao mesmo período do ano passado, ao passo que as consultas ao serviço de crediário caíram 0,2%. De acordo com economistas da associação, a elevação ocorreu em razão das liquidações, do Dia dos Pais, das temperaturas baixas e ainda da liberação do FGTS, fatores que estimularam o consumo de bens de menor valor, pagos em geral com cheque. Em comparação com a primeira quinzena de julho, as vendas à vista cresceram 7,2%, e a prazo, caíram 1,3%. Inadimplência A inadimplência líquida está se mantendo estável. Houve aumento de 27% no número de registros de atraso de parcelas, porém cresceu também o montante de registros cancelados (38,5%), indicando que o FGTS pode estar sendo usado para quitar débitos. Em julho, a inadimplência dos cheques sem fundo manteve-se estável, tanto na comparação com o mesmo período do ano passado quanto em relação a junho deste ano. O número de cheques sem fundo em segunda apresentação incluídos no cadastro da entidade aumentou em 15% em julho sobre o mês anterior, mas acompanhou a elevação também de 15% da quantidade de cheques compensados. A proporção de cheques sem fundo sobre os compensados foi de 1,49% tanto em junho como em julho, porcentual que pode ser considerado elevado, embora inferior ao observado em meses anteriores.