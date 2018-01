Crescimento agrícola pode influenciar revisão do PIB O baixo crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2005, divulgado nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pode ser revisado para um patamar ainda menor. É isso o que aponta o assessor do Departamento Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Getúlio Pernambuco, afirmando que o crescimento de 0,8% do setor agrícola (que corresponde a 10% do total do PIB), foi "superestimado", e que, se suas previsões foram confirmadas, a revisão do total do PIB pode ficar em 1,3%. "O número do IBGE não revela a realidade do setor rural. Os números devem ser revistos levando-se em conta também os preços, além da quantidade produzida", afirmou Pernambuco. Para ele, por não levar em consideração a redução de renda dos agricultores, o IBGE está com um número superestimado. "Os dados do IBGE não refletem, em absoluto, o que está acontecendo com o setor. O governo não pode se guiar por esses dados, pois as informações falseiam o que está acontecendo no campo. A realidade é muito ruim", completou. Pernambuco lembrou que o setor primário da agropecuária teve quebra de renda de 10% no ano passado. Em valores, a perda de renda do setor rural chegou aproximadamente a R$ 17 bilhões. "Se dependesse apenas da agropecuária, o PIB teria queda de 1% em vez do crescimento de 2,3% como indicado pelo IBGE", avaliou. Equipe previa aumento maior A equipe de economistas da LCA Consultores também acredita que crescimento do setor agrícola deva ser revisado. Porém, diferentemente de Pernambuco, os economistas acreditam que a alta foi subestimada, e que, na verdade, deveria ter ficado com um resultado três vezes superior ao registrado, em 2,4%. O consultor Braúlio Borges, da LCA, justificou a estimativa afirmando que o grupo realiza suas projeções com base na mesma metodologia do IBGE, usando duas pesquisas do próprio instituto - "Levantamento Sistemático da Produção Agrícola", com periodicidade mensal, e "Pesquisa Trimestral de Abate de Animais, Produção de Leite, Couro e Ovos". Segundo Borges, a primeira pesquisa indica uma queda de 1,1% da atividade das lavouras, enquanto a segunda mostra uma alta de 10% do setor pecuário, que tem 30% de peso na composição do PIB do setor. "A alta de 0,8% não mostra isso", disse. Porém, ele explicou que mesmo que o resultado fosse revisto para cima e chegasse aos 2,4% apontados pela equipe, o resultado do PIB não sofreria muita alteração. Da mesma opinião é o economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) Fábio Giambiagi. Porém, ele aponta um crescimento um pouco menor, de 1,6%. O economista acredita, porém, que o resultado anual se assemelha com o quadro de crise vivido pelo setor agropecuário ao longo do ano passado. Resultado justificável Em meio às divergências sobre o crescimento do setor agrícola, o sócio-diretor da Tendência Consultores e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, afirmou que o avanço de apenas 0,8% é justificável. Ele explicou que o baixo desempenho é resultado das dificuldades que o setor teve em 2005, com quebra de safras e queda de preços de vários produtos. Loyola ponderou, ainda, que a medição do crescimento desse setor é mais complicada, pela dificuldade de coleta de informações. Ele afirmou ainda que o resultado final do PIB também estava dentro das expectativas.