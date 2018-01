Crescimento aumenta demanda por crédito, diz BNDES O presidente do BNDES, Carlos Lessa, disse hoje que o reaquecimento da economia está refletindo no banco via ?um crescimento significativo? da demanda por financiamentos das pequenas e médias empresas. Segundo ele, no caso das grandes empresas o fenômeno ainda não foi registrado. Lessa acredita que os grandes empreendedores só decidem investir quando ?têm uma idéia clara de mercado em expansão a longo prazo?. Na opinião do presidente do BNDES, ?qualquer ciclo de retomada de expansão da economia começa por utilização maior da capacidade instalada e as empresas só tomam decisão sobre novos projetos quando têm certeza de continuidade do crescimento?. O presidente do BNDES afirmou que o banco não está registrando demandas ligadas ao projeto de Parceria Público Privada (PPP) e avalia que isso ocorre porque a participação do banco no processo ?ainda não está totalmente delimitada?. Ele previu que caso a lei seja aprovada neste ano e resulte nos R$ 5 bilhões previstos em investimentos de infra-estrutura, muitos dos projetos já ?fazem parte do horizonte? do BNDES, como na área de energia.