Crescimento da dívida pública não é explosivo, diz Lopes O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, afirmou hoje que o crescimento da dívida líquida do setor público "não é explosivo". De acordo com Lopes, o crescimento da dívida se deve exclusivamente ao comportamento do câmbio, que, no fim do mês passado, fechou em alta de 20,54% em relação a junho. O diretor lembrou que 46% da dívida líquida é atrelada à variação da taxa de câmbio. "Isso explica o crescimento da dívida", disse ele. Segundo Lopes, em julho a variação do câmbio provocou aumento de R$ 68 bilhões da dívida dos R$ 69,1 bilhões de crescimento de um mês para outro. Ele ressaltou que, em julho, ocorreu uma elevação substancial da taxa de câmbio no fim do mês, quando a cotação foi de 3,42 por dólar. E a dívida é corrigida pela taxa de câmbio do último dia útil do mês (Ptax). Ele explicou que, se fosse utilizada a taxa média do câmbio de julho, que foi de R$ 2,93 por dólar, a dívida líquida teria chegado a 57,8% do PIB, no fim de julho, e não aos 61,9%. Redução Lopes afirmou que é de se esperar uma redução substancial da relação dívida líquida/PIB à medida em que o câmbio se tornar menos volátil. "Vamos ter um retorno a patamares bem menores", disse ele. Num exercício de simulação utilizando a taxa de câmbio de ontem, de R$ 3,12 por dólar, que representaria uma valorização do real de 8,98% em relação a julho, Altamir estimou que a dívida cairia para 59% do PIB em agosto. "Assim como subiu, a dívida vai cair", afirmou. Ele ressaltou que não tem dúvidas que, por conta do comprometimento do saneamento fiscal do governo, a dívida líquida vai cair. "O caminho é esse". Altamir Lopes afirmou que a elevação da meta de superávit primário de 3,5% do PIB para 3,75% no ano busca manter a relação dívida líquida/PIB sob controle. "É isso que o governo vem fazendo", afirmou. Destacou ainda que, a despeito de o mês de julho ser sazonalmente pressionado por aumento de despesas como pagamento de férias e 13º salário, o resultado das contas do setor público foi "muito bom". Em julho as contas do setor público apresentaram superávit de R$ 3,981 bilhões, resultado melhor que o de julho do ano passado, de R$ 2,714 bilhões. Ele ressaltou que, excetuando o resultado das empresas estatais estaduais, que foi deficitário em R$ 57 milhões em julho, todas as outras esferas de governo apresentaram superávit primário.