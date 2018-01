Crescimento da produção é força de expressão, diz Iedi O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) considera "força de expressão" dizer que a produção industrial cresceu 2,9% no primeiro quadrimestre deste ano ante o mesmo período do ano passado, conforme números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta terça-feira. "Esse resultado foi concentrado em pouquíssimos segmentos", dizem, em comunicado, os economistas do instituto. A justificativa para tal afirmação é que dos 27 setores analisados pelo IBGE, apenas cinco foram responsáveis por 86% do crescimento da indústria geral: máquinas para escritório e equipamentos de informática; máquinas, aparelhos e materiais elétricos; material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações; indústria extrativa; e refino de petróleo e álcool. De acordo com o Iedi, os números da produção industrial mostram que, na margem, a indústria brasileira praticamente não saiu do lugar em 2006, mantendo ("na verdade declinando um pouco") a produção com relação ao final de 2005. Outro quadro pintado pelos números do IBGE mostra que são poucos os segmentos que conservam um desempenho que poderia ser chamado de "satisfatório". O Iedi defende que, para assegurar um melhor desempenho médio da indústria no restante do ano, mais em linha com as perspectivas de 5% para a indústria, é necessário ampliar os segmentos dinâmicos da indústria. Em outras palavras, o Iedi quer juros mais baixos e câmbio mais favorável às exportações.