Crescimento da renda pessoal dos EUA é o menor em cinco meses A renda pessoal dos norte-americanos teve, em janeiro, o menor crescimento em cinco meses, enquanto os gastos aumentaram com menor intensidade. O Departamento do Comércio informou que a renda pessoal aumentou 0,2%, em janeiro, após um crescimento de 0,3% em dezembro. Os gastos expandiram-se 0,4%, em janeiro, após uma alta de 0,5% em dezembro. O departamento revisou em alta os dados de dezembro. O aumento da renda foi revisado de 0,2% para 0,3% e o de gastos, de 0,4% para 0,5%. O dado de aumento da renda ficou bem abaixo do crescimento de 0,6% previsto pelos analistas, enquanto o de gastos ficou em linha com as previsões. A renda pessoal disponível após o pagamento de impostos cresceu 0,8%, em janeiro, em conseqüência da diminuição de impostos. As informações são da Dow Jones.