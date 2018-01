Crescimento de 9% na Argentina não convence economistas Economistas argentinos não estão convencidos com a estimativa que varia de 9,1% a 9,2% de crescimento do país, anunciada ontem pela imprensa local. Segundo pesquisa realizada pela BBC Brasil, a expansão recorde que o país deve anunciar para o ano de 2005 - apelidada de asiática - não representa uma melhora financeira argentina. "A Argentina deveria ter um ritmo, constante, de cerca de 4% de expansão da sua economia. Não adianta crescer 9%, 10% durante três anos e depois cair 15%, 20%. Essa volatilidade contribui para a concentração de renda, entre outros fatores", afirmou o economista da consultoria IBCP Mariano Flores Vidal. "Estamos apenas fazendo o suficiente para continuar no sub-desenvolvimento", criticou Aldo Abram, da consultoria Exante. Pobreza O economista especializado em questões sociais e trabalhistas, Ernesto Kritz, destacou que durante o governo do presidente Néstor Kirchner, de 2003 até agora, a pobreza caiu de 53% para 34%. No mesmo período, a indigência caiu de 25,5% para 12%. Mas o problema, ressaltou, ainda é a concentração de renda. "O crescimento econômico beneficiou a classe média e também voltou a incluir a classe média baixa que, na crise (2001), tinha ido para a pobreza. Mas essa expansão da economia ainda não conseguiu incluir os mais pobres", afirmou. Os três economistas entendem que é "muito difícil" sustentar essas taxas de 9% de aumento da economia. A expectativa dos especialistas é de que a alta, este ano, será de 7% e de cerca de 4% a 5% em 2007. Crescimento Hoje, o país acumula 37 meses seguidos de crescimento econômico, período mais longo nos últimos cem anos. Mas, para Abram, os resultados ainda referem-se "mais à recuperação (da última etapa de recessão), com crescimento específico de alguns setores", especialmente os exportadores, como agropecuário e alumínio, por exemplo. Para Vidal, trata-se de crescimento global da economia porque os indicadores já superam os que foram registrados em 1998, antes da pior crise na trajetória do país. Asiático Apesar do aumento de 18% dos investimentos, o que representa 21,5% do Produto Interno Bruto (PIB), ele é "insuficiente" - como ressaltou Vidal - para que o crescimento econômico continue equivalente ao asiático. Para que a comparação se mantivesse, as taxas de investimentos deveriam superar 30% do PIB.