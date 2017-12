Crescimento de exportações em 2005 deve ficar abaixo de 20% O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse nesta segunda-feira que o crescimento das exportações no ano que vem deverá ficar abaixo de 20%, por causa da desvalorização do dólar em relação ao real. Segundo ele, as vendas externas não deverão repetir a alta de 20%, apurada em 2003, nem de 30%, como está previsto para este ano. Furlan também afirmou que o saldo da balança comercial deverá ser menor do que o previsto este ano. "Tivemos de US$ 24 bilhões a US$ 25 bilhões no ano passado (de saldo). Este ano teremos US$ 32 bilhões, talvez um pouco mais", disse, acrescentando que no ano que vem, mantido o cenário atual, esse saldo deverá ser menor, mas não muito menor, porque as importações continuam crescendo e a expectativa é que as exportações tenham porcentual de crescimento menor do que das importações. "O saldo seria menor no ano que vem, mas ainda assim na casa dos US$ 20 bilhões", disse o ministro, afirmando ainda que esse saldo deverá ser mantido em 2006. De acordo com ele, este ano as exportações e as importações estão registrando crescimento "simétrico", de 30% e 28%, respectivamente. Furlan participou de um almoço na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, no Centro do Rio. Receita Apesar de prever crescimento menor das exportações no ano que vem, Furlan, manteve a projeção de receita de exportações em US$ 100 bilhões para 2005. Este ano, o ministro acredita que as vendas externas deverão somar US$ 94 bilhões, já que "até ontem as exportações estavam em US$ 92 bilhões", afirmou. Segundo ele, a cotação ideal do dólar para que haja crescimento maior das vendas externas seria em torno de R$ 3.