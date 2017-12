Crescimento deve voltar no 2º semestre, prevê Tarso O ministro especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Tarso Genro, ao chegar ao World Economic Forum, disse que espera a volta do crescimento econômico no segundo semestre de 2003 e fortes sintomas de desenvolvimento em 2004. Ele disse concordar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o momento é de transição. Ele disse que para apoiar o crescimento econômico, existe uma confiança dos investidores internacionais e as reformas estruturais já foram encaminhadas ao Congresso. Tarso Genro preferiu não se manifestar sobre o impacto inflacionário do aumento das tarifas médias de telefonia de 28,75%, aprovada pela Anatel e nem sobre a polêmica gerada sobre o assunto dentro do governo, entre o ministro das Comunicações, Miro Teixeira, e ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Palocci defendeu a decisão da Anatel e Miro Teixeira, segundo orientação do presidente Lula, estava propondo que o reajuste fosse parcelado. O presidente da Telefônica, Fernando Xavier, anunciou o aumento na tarifa de telefonia, antes mesmo da homologação pela Anatel.