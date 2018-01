Crescimento do PIB da China pode bater novo recorde O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China baterá este ano um novo recorde, 9,8%, segundo as previsões da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento publicadas hoje pela imprensa local. O número está muito acima do limite anunciado de 9,4% para 2005 e bate o recorde de 2003 e 2004, quando a economia chinesa cresceu 9,5% apesar das medidas aplicadas desde 2003 para "esfriar" alguns setores com excesso de investimento. "A comissão estimou anteriormente que no ano passado o crescimento econômico fosse de 9,4%. Mas ajustamos o número de acordo com a revisão das estatísticas de 2004", assinalou Ou Xinqian, vice-ministro da Comissão. Ou Xinqian anunciou estes resultados durante uma conferência sobre produção de carvão na cidade de Jinan, província oriental de Shandong, e acrescentou que a economia chinesa "está em plena forma e cresceu no último ano em um ritmo relativamente rápido", informou o diário South China Morning Post. O número anunciado ontem pelo vice-ministro ainda não está confirmado pelas distintas administrações que se ocupam da economia no país asiático, por isso pode variar nas próximas semanas. O vice-ministro assinalou também que a produção industrial cresceu em 2005 16,3% a mais que em 2004, enquanto o investimento em ativos fixos aumentou 25%. O comércio exterior chinês registrou uma subida de 23% e o índice de preços ao consumo se manteve abaixo de uma média de 2% durante 2005.