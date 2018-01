Crescimento do PIB em 2006 é frustrante, diz CNI O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, considerou frustrante o crescimento do Produto Interno Bruto deste ano, que deverá ser de 2,7%. Segundo ele, nos últimos dois anos, a alta da economia brasileira tem sido a metade das taxas médias mundiais. "Todos esperamos ansiosos pelo conjunto de medidas que o governo vai anunciar", afirmou em entrevista. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira o valor em reais do PIB do terceiro trimestre, de R$ 542,1 bilhões. Monteiro Neto ponderou, no entanto, que o nível de expectativa dos empresários em relação às medidas não dever ser muito alto, porque, a seu ver, não é apenas um conjunto de medidas que vai criar as condições de crescimento. Um dos problemas apontados por ele é a taxa de investimento, que ainda é muito baixa no Brasil. Segundo ele, a taxa de investimento tem sido de 20% no País nos últimos anos e o setor público é responsável por 19 pontos porcentuais deste total, enquanto que a média de poupança dos países asiáticos é de 40%. Ele avalia que, se este porcentual brasileiro subisse para 25%, o crescimento do PIB poderia alcançar 5% nos próximos anos. Outro problema apontado por Monteiro Neto é a expansão do gasto público. O presidente da CNI defendeu a criação de um espaço para se discutir medidas de maior rigor no controle do gasto corrente. Ele admitiu que o gasto corrente subiu muito nos últimos anos por causa do déficit da Previdência e que esta é uma questão que deve estar presente na agenda de discussão para os próximos anos. "Não há como atacar a questão fiscal sem enfrentar a questão da Previdência", afirmou. Ele ressaltou ainda o avanço de algumas despesas dos poderes Judiciário e Legislativo que vão exigir uma "pactuação mais ampla para se estabelecer um freio e disciplina neste processo". Além da reforma da Previdência, o presidente da CNI cobrou ainda a realização das reformas tributária e política. Juros Segundo ele, os níveis dos spreads bancários travam o aumento da capacidade de crédito no Brasil. A queda verificada na taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano), de acordo com Monteiro Neto, não foi acompanhada por uma queda nas taxas de juros cobradas pelos bancos. Os problemas apontados por ele são a tributação fortíssima, o regime de compulsório que eleva os custos bancários em cerca de 7% e os depósitos compulsórios a prazo. Monteiro Neto vê necessidade de revisão da tributação, do regime compulsório, urgência na tramitação do cadastro positivo no Congresso. Ele disse ainda que é importante haver segurança jurídica e marcos regulatórios estáveis, além de autonomia das agências reguladoras. "Temos que encarar firmemente a questão fiscal, senão teremos um crescimento oscilante e diferente das taxas mundiais." 2007 A CNI prevê uma aceleração moderada no ritmo de crescimento da econômica brasileira em 2007. A perspectiva da Confederação é de que o PIB deverá ter uma elevação de 3,4%. Para Monteiro Neto, as condições para crescer mais do que 3,4% "não estão dadas". A CNI diz que este ritmo moderado de expansão é explicado pela inexistência de ações mais efetivas voltadas à superação dos obstáculos que vêm limitando a alta da economia nas últimas décadas. A Confederação prevê que o PIB industrial terá uma variação anual em 2007 de 4,2% e o consumo das famílias deverá avançar 3,7%. Ainda de acordo com as perspectivas da CNI, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) deverá variar em 9,2% no próximo ano e a taxa de desemprego deverá ficar em 10% da População Economicamente Ativa (PEA). A projeção para a taxa nominal de juros é de 12,2%, na média do ano, e de 11,5% ao final de 2007. E a taxa real de juros deverá ficar em 7,9%, uma vez que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) previsto para o próximo ano é de 4%. A taxa de câmbio do real frente ao dólar estimada para 2007 deverá se situar em R$ 2,22, na média do ano, e em R$ 2,25 na média de dezembro de 2007. Exportações A CNI prevê que as exportações crescerão menos no próximo ano, mas alcançarão a cifra de US$ 150 bilhões, o que deverá gerar um saldo de US$ 43 bilhões para a balança comercial. "O câmbio desfavorável será a principal dificuldade para os exportadores de manufaturados, enquanto a demanda mundial forte garantirá preços e mercado para as commodities." A expectativa da entidade é de que o volume de importações em 2007 será de US$ 107 bilhões, impulsionadas principalmente pela demanda doméstica em alta e pelo câmbio valorizado. Esse montante representará 15% de crescimento sobre o valor de 2006. A previsão de saldo comercial de US$ 43 bilhões será ligeiramente menor que 2006. Com isso, avalia a CNI, o superávit em conta corrente (poupança enviada ao Exterior) será reduzido para US$ 10 bilhões, ou cerca de 1% do PIB.