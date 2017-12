Crescimento dos EUA é o maior dos últimos dois anos A economia dos Estados Unidos obteve no primeiro trimestre de 2006 o maior ritmo anual de crescimento dos últimos dois anos. A informação, divulgada nesta sexta-feira pelo Departamento de Comércio do país, detalhou o avanço foi de 4,8% no período. O aumento no Produto Interno Bruto (PIB) ficou próximo ao calculado pela maioria dos analistas que estimavam um crescimento próximo a 4,5%. Nos últimos quatro trimestres, o PIB havia crescido 3,5%. De janeiro a março, o investimento das empresas cresceu a um ritmo de 14,3% - o mais alto em seis anos - e a despesa dos consumidores subiu 5,5%, o maior aumento desde 2004.