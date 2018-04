Crescimento dos EUA no 1º trimestre é o menor em 4 anos Exportações fracas e a contínua desaceleração dos gastos com construção de moradias ajudaram a reduzir o ritmo de crescimento da economia dos Estados Unidos no primeiro trimestre para o patamar mais fraco em quatro anos, mostrou relatório do Departamento de Comércio nesta sexta-feira, 27. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 1,3%, na taxa anualizada, nos três primeiros meses do ano. A expansão ficou pouco acima da metade do ganho de 2,5% registrado no quatro trimestre do ano passado e abaixo dos 1,8% estimados por analistas de Wall Street. Essa foi a menor expansão do PIB desde o crescimento de 1,2% registrado nos três primeiros meses de 2003. O crescimento dos EUA vem se reduzindo desde o final do ano passado, sob o impacto do setor imobiliário, onde houve um aumento no número de inadimplências de empréstimos, especialmente no segmento de financiamentos de alto risco. Os investimentos em moradias amargaram uma queda de 17% no primeiro trimestre, seguindo o tombo de 19,8% registrado nos últimos três meses de 2006. Esse foi o sexto trimestre consecutivo em que os gastos com construção de moradias se contraem. O núcleo do índice de preços de gastos pessoais (PCE, na sigla em inglês) subiu para uma taxa anualizada de 2,2% no primeiro trimestre, levemente acima da estimativa de alta de 2,1%. Essa é uma das medidas de inflação preferidas do Federal Reserve. A leitura registrada ficou bem acima da alta de 1,8% apurada no trimestre anterior e deve manter os integrantes do banco central norte-americano atentos sobre a possibilidade de um repique da inflação. Muitos economistas acreditam que o crescimento deve ganhar mais força ao longo do ano, uma vez que o pior momento da desaceleração no setor de moradias tenha passado. O relatório do PIB mostrou que houve um aumento nos gastos dos consumidores de 3,8% no primeiro trimestre, em termos anuais, relativamente abaixo do ganho de 4,2% apurado nos últimos três meses de 2006. Os gastos dos consumidores respondem por dois terços da atividade economia nos Estados Unidos. As exportações norte-americanas recuaram 1,2% no primeiro trimestre, uma forte reversão ante o salto de 10,6% apurado no trimestre anterior. Essa foi a primeira queda das exportações desde o segundo trimestre de 2003, quando recuaram